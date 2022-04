Bekämpfung des Klimawandels im Mittelmeerraum

Europa/Unterrichtung - 14.04.2022 (hib 176/2022)

Berlin: (hib/JOH) Die 16. Plenartagung der Parlamentarischen Versammlung der Union für den Mittelmeerraum vom 3. bis 4. Dezember 2021 in Brüssel (Belgien) hat sich in einem Schwerpunkt mit der Bekämpfung des Klimawandels in der Region beschäftigt. In einer gemeinsamen Erklärung hätten die Parlamentspräsidentinnen und -präsidenten von den Mitgliedstaaten ein stärkeres Engagement bei den verschiedenen Teilaspekten gefordert, heißt es in einer Unterrichtung (20/1301) durch die deutsche Delegation in der Versammlung, die von Roderich Kiesewetter (CDU) geleitet wurde.