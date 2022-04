Mordaufrufe gegen AfD-Politiker

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 21.04.2022 (hib 181/2022)

Berlin: (hib/STO) „Mordaufrufe gegen AfD-Politiker im September 2021 und linksextremistische Gewalt“ lautet der Titel einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion (20/1407). Wie die Fraktion darin ausführt, sollen nach einem Bericht von „Focus Online“ im September 2021 auf mehreren Plattformen im Internet Mordaufrufe gegen AfD-Politiker erfolgt sein. „,Töten wir die Schweine der AfD mittels Sprengstoff', hieß es beispielsweise ,in einem Hetzaufruf, der am 13. September auf einer vom Verfassungsschutz beobachteten linksextremen Webseite veröffentlicht wurde'“, schreibt die Fraktion in der Vorlage weiter.

Danach standen zudem „in einem Anhang des Pamphlets alle Wohnadressen der Politiker sowie eine präzise mehrseitige Anleitung zur Herstellung von gefährlichen Sprengsätzen“. Auch das Bundeskriminalamt habe dem Bericht zu Folge bestätigt, dass in der zweiten Septemberwoche im Internet mehrere Beiträge veröffentlicht wurden, in denen zur Gewalt gegen AfD-Mitglieder aufgerufen worden sei.

Wissen wollen die Abgeordneten, ob die Bundesregierung in den geschilderten Vorgängen eine bundesweite Relevanz sieht, Auch erkundigt sie sich unter anderem danach, ob die Bundesregierung Auskunft darüber geben kann, in welchen Foren und auf welchen Internetportalen diese Aufrufe mit welchem genauen Inhalt im besagten Zeitraum stattgefunden haben und wie viele vergleichbare Aufrufe gegen AfD-Politiker bereits in der Vergangenheit auf diesen Plattformen gepostet worden sind.