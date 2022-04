Linke erfragt Entwicklung des bundesweiten Schienennetzes

Verkehr/Kleine Anfrage - 21.04.2022 (hib 182/2022)

Berlin: (hib/HAU) Welche Ergebnisse die Investitionen des Bundes in die Schienenwege gebracht haben, möchte die Fraktion Die Linke erfahren. In der dazu vorgelegten Kleinen Anfrage (20/1399) erkundigen sich die Abgeordneten bei der Bundesregierung unter anderem danach, wie viele Kilometer Schiene im Jahr 2021 zum bundesweiten Schienennetz dazugekommen sind. Wissen will die Linksfraktion zugleich, wie viele Kilometer abgebaut oder stillgelegt wurden. Gefragt wird außerdem nach der Anzahl der im Jahr 2021 sanierten Bahnhöfe sowie nach dem Umfang der 2021 erfolgten Elektrifizierung von Bahnstrecken.