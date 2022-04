Bundesregierung setzt auf Ausbau von Photovoltaik-Anlagen

Ernährung und Landwirtschaft/Antwort - 27.04.2022 (hib 195/2022)

Berlin: (hib/NKI) Bis zum Jahr 2030 sollen 60.000 bis 70.000 Hektar mit Photovoltaik-Anlagen genutzt werden. Insgesamt gelten in Deutschland rund 250.000 Hektar als für solche Anlagen geeignet. Das geht aus einer Antwort (20/1463) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (20/1120) der AfD-Fraktion hervor.

Die Parlamentarier wollten außerdem wissen, um welche Flächen es sich dabei handelt. Bei Vorhaben in Mooren oder auf naturschutzrelevanten Ackerflächen müsse beim Aufbau von sogenannten Agri-Photovoltaikanlagen „per Definition eine landwirtschaftliche Nutzung auf derselben Fläche erfolgen“. Die Agri-Photovoltaik stehe am Beginn ihrer Entwicklung, so dass in dieser Phase die Zulässigkeit auf Ackerflächen aus Sicht der Bundesregierung ausreichend Nutzungspotenzial biete.