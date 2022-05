Aktuelle Ausgabe von „Das Parlament“ erschienen

Bundestagsnachrichten/Bericht - 02.05.2022 (hib 205/2022)

Berlin: (hib/SCR) Die heute erschienene Ausgabe von „Das Parlament“ widmet sich der Debatten um die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine sowie um das von der Bundesregierung vorgeschlagene Sondervermögen Bundeswehr. Im Hintergrund beleuchtet die Redaktion die Verhältnisse in Mali, wo die Bundeswehr an zwei Einsätzen beteiligt ist.

Im Interview der Woche knüpft der CDU-Außenexperte Johann Wadephul die notwendige Zustimmung der Union zu der für das Sondervermögen vorgesehenen Grundgesetzänderung an Bedingungen. Seine Fraktion werde nur zustimmen, wenn die Koalition zusichere, dass es ausschließlich für die Bundeswehr bestimmt sei. Auch müsse klar sein, wie die Schulden getilgt werden sollen, sagte der Christdemokrat.

Zudem berichtet die Redaktion unter anderem über den Besuch von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) in Israel. Bas nahm auf Einladung ihres Amtskollegen Mickey Levy als erste Repräsentantin eines deutschen Verfassungsorgans an den Gedenkzeremonien zum Yom HaShoah in der Knesset teil.

Das E-Paper der Ausgabe (PDF) ist hier kostenfrei erhältlich: https://epaper.das-parlament.de/2022/18_19/index.html

Die HTML-Version ist hier abrufbar: https://www.das-parlament.de/2022/18_19

Die von der Bundeszentrale für politische Bildung herausgegebene Beilage „Aus Politik und Zeitgeschichte“ befasst sich in dieser Woche mit dem Thema „Geldpolitik“. Das kostenfreie PDF ist hier verfügbar: https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/geldpolitik-2022/