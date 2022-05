Geringes Risiko einer Polio-Ausbreitung

Gesundheit/Antwort - 04.05.2022 (hib 210/2022)

Berlin: (hib/PK) Das Risiko einer internationalen Ausbreitung des Polio-Virus nach einem Ausbruch in der Ukraine 2021 wird von der Bundesregierung derzeit als gering eingeschätzt. Als Grund führt die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/1574) auf eine Kleine Anfrage (20/1296) der AfD-Fraktion die relativ hohe Durchimpfungsrate und die sanitäre Infrastruktur in den Nachbarländern an, insbesondere in Belarus, Ungarn und der Slowakei.

Über Möglichkeiten zum Schutz vor Infektionskrankheiten wie der Poliomyelitis (Kinderlähmung) informiert die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Gegen Poliomyelitis stehen Impfungen zur Verfügung. Die BZgA informiert auf ihren Internetseiten über die Notwendigkeit einer Impfung gegen die Kinderlähmung.