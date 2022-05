AfD fragt nach wirtschaftlicher Entwicklung in Kriegszeiten

Wirtschaft/Kleine Anfrage - 05.05.2022 (hib 211/2022)

Berlin: (hib/EMU) In einer Kleinen Anfrage (20/1638) fragt die AfD-Fraktion nach den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland. Die Abgeordneten wollen wissen, in welchem Umfang die Kriegsfolgen die deutsche Wirtschaftspolitik treffen würden und welche Branchen, Wirtschaftszweige und Industrieunternehmen besonders von den Kriegsfolgen getroffen seien. Außerdem soll die Bundesregierung mitteilen, von welcher konkreten wirtschaftlichen Entwicklung sie in den kommenden zwölf Monaten ausgehe.