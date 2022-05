Linke fragt nach Sportstätten in Bayern und deren Förderung

Sport/Kleine Anfrage - 09.05.2022 (hib 214/2022)

Berlin: (hib/MIS) Die Linksfraktion kritisiert die aus ihrer Sicht bestehende Unzulänglichkeit der Bundesfördermittel für Sportstätten. In einer Kleinen Anfrage (20/1658) fragen die Abgeordneten gezielt nach „Sportstätten in Bayern und deren Förderung durch den Bund“. So wollen sie unter anderem wissen, wie hoch nach Kenntnis der Bundesregierung der Anteil von Schülerinnen und Schülern in Bayern ist, die mit Beendigung der Grundschule nicht oder nicht sicher schwimmen können,; wie viele Sportstätten und Schwimmbäder es in Bayern gibt und wie viele davon für den Spitzensport; den organisierten Breitensport, den Schulsport, den Hochschulsport oder sonstige sportliche Aktivitäten zur Verfügung stehen.

Hintergrund der Anfrage ist ein vom Deutschen Olympischen Sportbund auf mindestens 31 Milliarden Euro geschätzter Modernisierungsbedarf von Sportstätten in Deutschland - vor allem für die Schaffung von Barrierefreiheit und die energetische Sanierung. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) warnt zudem vor einem kontinuierlichem Bädersterben seit 2000, sie hält die Aufrechterhaltung des Schwimmunterrichts in vielen Kommunen für nicht mehr leistbar, angesichts der fehlenden Schwimmbäder.