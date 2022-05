AfD-Fraktion fragt nach Korrekturbitten an Medien

Wirtschaft/Kleine Anfrage - 09.05.2022 (hib 215/2022)

Berlin: (hib/EMU) In einer Kleinen Anfrage (20/1677) will die AfD-Fraktion von der Bundesregierung wissen, aus welchen Anlässen das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle im 1. Kalendervierteljahr 2021 bei Medien ohne Inanspruchnahme anwaltlicher Hilfe um Korrekturen von Berichterstattungen ersuchen ließ. Die Abgeordneten seien der Ansicht, dass die Bundesregierung in der letzten Antwort auf eine Anfrage der Fraktion zum Thema Korrekturbitten nicht ihrer Informationspflicht nachgekommen sei heißt es in der Anfrage.