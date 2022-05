AfD-Fraktion schlägt Wundrak erneut als PKGr-Mitglied vor

Inneres und Heimat/Wahlvorschlag - 10.05.2022 (hib 217/2022)

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion schlägt ihren Abgeordneten Joachim Wundrak erneut für die Wahl eines Mitglieds des Parlamentarischen Kontrollgremiums (PKGr) vor. Dies geht aus ihrem Wahlvorschlag (20/1705) hervor, der am Donnerstag auf der Tagesordnung des Bundestagsplenums steht. Wundrak hatte in zwei vorherigen Wahlgängen die erforderliche absolute Mehrheit der Stimmen für den Einzug in das Gremium zur Kontrolle der Nachrichtendienste des Bundes verpasst.