Kandidaten der Grünen für Kuratoriumswahl

Kultur und Medien/Wahlvorschlag - 11.05.2022 (hib 229/2022)

Berlin: (hib/AW) Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen schlägt ihre Abgeordneten Erhard Grundl und Lamya Kaddor für die Wahl der Mitglieder des Bundestages im Kuratorium der „Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas“ vor (20/1749).

Das Kuratorium beschließt über alle grundsätzlichen Fragen, die zum Aufgabenbereich der Stiftung gehören. Es bestellt den Direktor und den Beirat. Alle Fraktionen des Bundestages, die Bundesregierung, das Land Berlin, der Förderkreis Denkmal für die ermordeten Juden Europas e. V., der Zentralrat der Juden in Deutschland, die Jüdische Gemeinde zu Berlin, das Jüdische Museum Berlin, die Stiftung Topographie des Terrors und die Arbeitsgemeinschaft der KZ-Gedenkstätten in Deutschland entsenden Vertreter in das Gremium.