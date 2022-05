EU-Taxonomie könnte an Glaubwürdigkeit verlieren

Finanzen/Antwort - 12.05.2022 (hib 234/2022)

Berlin: (hib/HLE) Die EU-Taxonomie könnte durch die Inklusion der Atomkraft an Glaubwürdigkeit verlieren. Dies schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/1683) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (20/1255). Ob durch die Einstufung der Atomkraft als nachhaltige Wirtschaftsaktivität der Ausbau anderer nachhaltiger Energiegewinnungsaktivitäten behindert werde, indem Finanzmittel Richtung Atomkraft und weniger in Richtung erneuerbare Energien gelenkt würden, kann nach Angaben der Bundesregierung derzeit nicht prognostiziert werden. Die EU-Taxonomie solle insbesondere private Investoren bei der Investitionsentscheidung unterstützen. Atomkraft werde jedoch insbesondere von staatlichen Akteuren gefördert.