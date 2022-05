2021 wurden insgesamt 71 Kilometer Schiene lärmsaniert

Verkehr/Antwort - 12.05.2022 (hib 234/2022)

Berlin: (hib/HAU) Im Rahmen des freiwilligen Lärmsanierungsprogramms des Bundes sind im Jahr 2021 insgesamt 71 Kilometer Schiene lärmsaniert worden. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung (20/1660) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (20/1399) hervor. Im gleichen Jahr seien laut Auskunft der Deutschen Bahn AG (DB AG) an 733 Bahnhöfen in Deutschland Modernisierungen beziehungsweise Sanierungen mit Kosten von jeweils mindestens 50.000 Euro durchgeführt worden, heißt es in der Vorlage.