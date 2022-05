AfD erkundigt sich nach Düngemittellieferanten

Ernährung und Landwirtschaft/Kleine Anfrage - 17.05.2022 (hib 242/2022)

Berlin: (hib/NKI) Die Fraktion der AfD möchte wissen, ob der Bundesregierung Zahlen darüber vorliegen, wie viel Wirtschaftsdünger Deutschland in den vergangenen fünf Jahren importiert hat und aus welchen Ländern die Lieferungen kamen. Darüber hinaus möchten die Abgeordneten in einer Kleinen Anfrage (20/1717) wissen, ob die Bundesregierung Maßnahmen plane, um die Produktion von Mineraldünger in Deutschland weiterzuführen, „insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass etliche Hersteller ihre Produktion aufgrund der hohen Erdgaspreise bereits seit Oktober vergangenen Jahres deutlich einschränken mussten“, heißt es in dem Papier.