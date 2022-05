Besteuerung von Rentnern

Finanzen/Kleine Anfrage - 17.05.2022 (hib 243/2022)

Berlin: (hib/HLE) Um die Steuererklärungspflichten bei Rentnern und deren mögliche Entlastung geht es in einer Kleinen Anfrage der CDU/CSU-Fraktion (20/1820). Die Abgeordneten wollen unter anderem wissen, ob in Zukunft allen Rentnern die Möglichkeit eröffnet wird, an der sogenannten vorausgefüllten Steuererklärung teilzunehmen, wie dies bereits bei Steuerpflichtigen in Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen gemacht werde. Außerdem wollen die Abgeordneten wissen, wie sich die Pflicht zur Abgabe einer Steuererklärung für Rentner und die damit verbundene Steuernachzahlung auf das Steuergerechtigkeitsempfinden in der Bevölkerung auswirkt.