Neue Coronawelle im Herbst/Winter erwartet

Gesundheit/Antwort - 25.05.2022 (hib 268/2022)

Berlin: (hib/PK) Die Bundesregierung rechnet im kommenden Herbst/Winter mit einer neuen Corona-Infektionswelle. Welche Variante des Virus dann vorherrschend sein werde, sei ungewiss, heißt es in der Antwort (20/1920) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (20/1593) der CDU/CSU-Fraktion.

Es sei sinnvoll, einen Vorrat aus den bereits zugelassenen Impfstoffen als Rückfall- und Sicherheitsreserve anzulegen. Für den Zeitraum zwischen Mitte April 2022 und Ende Dezember 2022 ergebe sich laut Prognose ein nationaler Bedarf von rund 62 Millionen Erstgenerations-mRNA-Impfstoffdosen.

Diese Menge müsse vorgehalten werden, um eine Grundimmunisierung bisher ungeimpfter Menschen oder eine weitere Auffrischungsimpfung von grundimmunisierten Personen über zwölf Jahre zu ermöglichen, soweit im Herbst eine auf dem Ursprungsvirus basierende, virulente Variante das Ausbruchsgeschehen bestimme, heißt es in der Antwort.

Die klinischen Studien der Impfstoffhersteller mit an Varianten angepassten Impfstoffen dauern den Angaben zufolge noch an. Bei einem positiven Verlauf könne mit einer Zulassung eines an die Omikron-Variante angepassten Impfstoffs ab Herbst 2022 gerechnet werden.