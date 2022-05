Konten der Bundesregierung in sozialen Medien

Bundestagsnachrichten/Kleine Anfrage - 30.05.2022 (hib 270/2022)

Berlin: (hib/VOM) Die AfD-Fraktion will von der Bundesregierung wissen, welche Konten sie in den sozialen Medien Facebook, VK (Vkontakte), YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, WeChat, Snapchat, Telegram betreibt. Wie sie in einer Kleinen Anfrage (20/1951) erläutert, geht es ihr dabei um die aktuell erreichbaren und eindeutigen URLs von Ministerien und Ressorts, Bundesbehörden und durch den Bund kontrollierten Vereinen und Unternehmen. Gefragt wird ferner, welche Konten dieser Art seit dem 1. Januar 2020 stillgelegt wurden.