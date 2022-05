Straftaten an Thüringer Bahnhöfen

Inneres und Heimat/Antwort - 30.05.2022 (hib 271/2022)

Berlin: (hib/STO) Die Anzahl monatlich erfasster Straftaten an den Bahnhöfen der 25 bevölkerungsreichsten Städte Thüringens im Jahr 2021 listet die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/1925) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/1691) auf. Wie sie darin zugleich ausführt, wurden am Flughafen Erfurt im vergangenen Jahr keine Straftaten registriert.