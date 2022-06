Bedrohung von Journalisten thematisiert

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 31.05.2022 (hib 275/2022)

Berlin: (hib/STO) Die Fraktion Die Linke will wissen, inwiefern der Bundesregierung Erkenntnisse darüber vorliegen, ob es Bedrohungssachverhalte oder Angriffe von Mitgliedern der Partei „Der III. Weg“ gegen Journalisten gegeben hat. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/1619) unter anderem danach, ob Bedrohungen gegen Journalisten nach Ansicht der Bundesregierung in den vergangenen zwei Jahren zugenommen aben.