AfD thematisiert Angriffe aus Auslandsvertretungen

Auswärtiges/Kleine Anfrage - 01.06.2022 (hib 277/2022)

Berlin: (hib/AHE) Angriffe auf Auslandsvertretungen thematisiert die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/2028). Die Abgeordneten wollen unter anderem erfahren, „welche Erstattungen als Ex-Gratia-Zahlungen (Entschädigungszahlung auf Kulanzbasis) an welche ausländischen Staaten“ es seit dem 1. Januar 2019 infolge der Schäden an ausländischen Botschaften und Konsulaten in Deutschland gegeben hat. Außerdem soll die Bundesregierung über die Schäden an deutschen Auslandsvertretungen informieren, die durch Demonstrationen, Angriffe oder sonstige Gewalteinwirkungen zustande gekommen sind.