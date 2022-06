Informationskampagne „Rumours about Germany“

Auswärtiges/Kleine Anfrage - 01.06.2022 (hib 277/2022)

Berlin: (hib/AHE) Nach der Informationskampagne der Bundesregierung „Rumours about Germany“ erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/2027). Die Abgeordneten wollen unter anderem wissen, welche Projekte der Kampagne in welcher Höhe und in welchem Land bisher gefördert wurden und wie hoch die Zugriffszahlen ausfielen. Wie die Abgeordneten schreiben, ziele die Bundesregierung seit 2015 mit der Kampagne unter dem Motto „Rumours about Germany“ darauf ab, Falschinformationen („Fake News“) von Schleppern zu widerlegen und Migranten über legale Einwanderungswege aufzuklären.