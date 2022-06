Letzte Hauptprüfung der Talbrücke Dambachtal am 7. Juli 2017

Verkehr/Antwort - 02.06.2022 (hib 282/2022)

Berlin: (hib/HAU) Die letzte Hauptprüfung der Talbrücke Dambachtal (Thüringen) auf der Bundesautobahn A73 wurde laut Bundesregierung am 7. Juli 2017 durchgeführt. Die letzte einfache Prüfung sei am 16. Juli 2020 und die letzte Besichtigung am 25. und 26. April 2022 durchgeführt worden, heißt es in der Antwort der Regierung (20/2009) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/1720). Eine Prüfung aus besonderem Anlass (Sonderprüfung) sei nicht erforderlich gewesen, wird mitgeteilt.