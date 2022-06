AfD fragt nach Fördermitteln für den ländlichen Raum

Ernährung und Landwirtschaft/Kleine Anfrage - 02.06.2022 (hib 282/2022)

Berlin: (hib/NKI) Nach der Höhe und nach der Verwendung von Finanzmitteln zur Förderung und zur Entwicklung des ländlichen Raums erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/2044). Die Bundesregierung soll unter anderem beantworten, welche Fördermaßnahmen seit dem Jahr 2014 an die Länder durch den Bund gezahlt wurden, welche Verkehrsinfrastrukturprojekte davon finanziert wurden und für welche Projekte in diesem Zeitraum Geld aus dem europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) nach Deutschland geflossen ist.