Mutmaßliche Einbruchserie in Kasernen

Verteidigung/Kleine Anfrage - 08.06.2022 (hib 287/2022)

Berlin: (hib/PK) Mit einer mutmaßlichen Einbruchserie in Kasernen befasst sich die Linksfraktion in einer Kleinen Anfrage (20/2055). Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung wissen, wie viele Einbrüche oder versuchte Einbrüche in Liegenschaften oder Gebäude der Bundeswehr seit 2015 gemeldet worden sind.