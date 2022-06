Energieversorgung im Falle ausbleibender Ölimporte

Wirtschaft und Energie/Kleine Anfrage - 13.06.2022 (hib 293/2022)

Berlin: (hib/STO) Die CDU/CSU-Fraktion will wissen, wie die Bundesregierung die Energieversorgung der Hauptstadtregion und von Ostdeutschland im Falle ausbleibender Ölimporte sicherstellt. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/2161) danach, ob es konkrete Vereinbarungen gibt, damit die Raffinerie in Schwedt auf Öllieferungen aus anderen Ländern als aus Russland zugreifen kann. Ferner fragt sie unter anderem, ob mit Öllieferungen über die Häfen Danzig und Rostock die Mindestkapazität für die Produktion der Raffinerie verlässlich abgesichert werden kann.