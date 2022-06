Flächenbesitz der LMBV

Finanzen/Kleine Anfrage - 15.06.2022 (hib 297/2022)

Berlin: (hib/HLE) Welche Flächen sich im Eigentum der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) befinden, will die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/2146) erfahren. Die Bundesregierung soll angeben, welche dieser Flächen verpachtet sind und wie sich der Flächenbesitz der LMBV in den letzten zehn Jahren entwickelt hat. Außerdem wird nach Vorkaufsrechten von Kommunen bei der Veräußerung von Flächen durch die LMBV gefragt.