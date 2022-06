Flüchtlinge aus der Ukraine mit Schutz in anderem EU-Staat

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 15.06.2022 (hib 298/2022)

Berlin: (hib/STO) Die Fraktion Die Linke möchte von der Bundesregierung erfahren, wie damit umgegangen wird, „wenn eine aus der Ukraine geflüchtete Person, die bereits vorübergehenden Schutz in einem anderen Mitgliedstaat erhalten hat, in Deutschland erneut einen Antrag stellt“. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/2212) unter anderem danach, wie in anderen Mitgliedstaaten in solchen Fällen nach Kenntnis der Bundesregierung verfahren wird.