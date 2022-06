Linksfraktion erfragt Mietkosten und Wohnbestand in Bayern

Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen/Kleine Anfrage - 16.06.2022 (hib 302/2022)

Berlin: (hib/JOH) Nach Mietkosten, Verfügbarkeit von Wohnraum und Wohnungslosigkeit im Jahr 2021 in Bayern erkundigt sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/2196). Unter anderem interessiert die Abgeordneten, welche zehn Landkreise beziehungsweise kreisfreien Städte im Vergleich zum Vorjahr jeweils den höchsten Mietenanstieg zu verzeichnen hatten und wie hoch die Leerstandsquote von Wohnungen in den zehn größten bayerischen Städten war.