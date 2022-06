Kein Zweifel an Verkehrssicherheit der Talbrücke Wiedersbach

Verkehr/Antwort - 21.06.2022 (hib 311/2022)

Berlin: (hib/HAU) Die letzte Hauptprüfung der Talbrücke Wiedersbach (Thüringen) auf der Bundesautobahn A73 wurde laut Bundesregierung vom 10. bis 12. Juli 2017 an beiden Teilbauwerken durchgeführt. Die letzte einfache Bauwerksprüfung sei im Juni 2020 und die letzte jährliche Sichtprüfung am 22. Juli 2021 erfolgt, heißt es in der Antwort der Regierung (20/2226) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/1990). Eine Prüfung aus besonderem Anlass (Sonderprüfung) sei im Zeitraum seit 1. Januar 2018 nicht erforderlich gewesen, wird mitgeteilt.

Beide Teilbauwerke der Talbrücke Wiedersbach weisen der Vorlage zufolge eine Zustandsnote von unverändert 2,3 (befriedigend) auf. Die geringfügigen nutzungs- und altersbedingten Schäden befänden sich vorrangig an Verschleißteilen (Kappe und Geländer) und hätten hinsichtlich der Stand- und Verkehrssicherheit des Bauwerks keinen nachteiligen Einfluss, schreibt die Bundesregierung. An der generellen Verkehrstauglichkeit und -sicherheit der Brücke bestünden „keine Zweifel“.