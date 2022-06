AfD fragt nach unterschiedlichen Teuerungsraten

Finanzen/Kleine Anfrage - 22.06.2022 (hib 322/2022)

Berlin: (hib/HLE) Nach Unterschieden der Teuerungsraten für bestimmte Haushalte erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/2315). Hintergrund ist eine Studie des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung, das für Paare mit zwei Kindern, die im Monat maximal 2.600 Euro zur Erfüllung haben, eine persönliche Teuerungsrate in Höhe von acht Prozent errechnet habe. Diese Rate liege über der Inflationsrate des Durchschnittsbürgers in Höhe von 7,4 Prozent. Singles hätten nach Berechnung des Instituts eine persönliche Teuerungsrate in Höhe von 6,2 Prozent. Die Bundesregierung soll angeben, ob sie diese Unterschiede bei ihren Überlegungen für Maßnahmenpakete gegen die Inflation berücksichtigt. Außerdem wird nach weiteren steuerlichen Entlastungen gefragt.