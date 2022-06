Keine Daten über Entwicklung der Tafeln

Arbeit und Soziales/Antwort - 23.06.2022 (hib 324/2022)

Berlin: (hib/CHE) Der Bundesregierung liegen keine Daten über die Entwicklung der Tafeln hinsichtlich der Anzahl und Inanspruchnahme vor. Eine bundesweite statistische Erfassung der Tätigkeit von Tafeln gibt es nicht und auch der Jahresbericht von Tafel Deutschland e. V. kann dies nicht leisten. Das schreibt die Bundesregierung in einer Antwort (20/2263) auf eine Kleine Anfrage (20/1991) der AfD-Fraktion. „Nach Auffassung der Bundesregierung besteht zudem kein nachweisbarer Zusammenhang zwischen der Anzahl der Kundinnen und Kunden von Tafeln und der Quote erheblicher materieller Deprivation (Mangel), da der Indikator Informationen aus verschiedenen Lebensbereichen zusammenfasst“, heißt es in der Antwort weiter.