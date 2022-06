Erkenntnisse über die „Totenwaffen-Division“ erfragt

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 23.06.2022 (hib 324/2022)

Berlin: (hib/STO) Die Fraktion Die Linke will wissen, ob der der Bundesregierung Erkenntnisse über die „Totenwaffen-Division“ beziehungsweise die Gruppierung „Totenwaffen“ vorliegen. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/2331) unter anderem danach, inwiefern der Bundesregierung Erkenntnisse darüber vorliegen, ob es sich bei einem am 3. März dieses Jahres in Potsdam festgenommen Jugendlichen um einen Anhänger beziehungsweise ein Mitglied der „Totenwaffen-Division“ beziehungsweise der Gruppierung „Totenwaffen“ handelt.