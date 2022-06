Kosten und Ziele der Website „Rumours about Germany“

Auswärtiges/Antwort - 24.06.2022 (hib 326/2022)

Berlin: (hib/AHE) Die Kosten für den Betrieb der Website „Rumours about Germany“ haben im Jahr 2021 einschließlich der Übersetzungsleistungen bei rund 22.100 Euro gelegen. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung (20/2266) auf eine Kleine Anfrage (20/2027) der AfD-Fraktion hervor. Bei „Rumours about Germany“ handle es sich um eine Internetseite, die potentielle Migrantinnen und Migranten über Risiken und Gefahren irregulärer Migration aufklären soll, Desinformation entgegengewirkt und Bleibeperspektiven in den Herkunftsländern aufzeigt. Die Webseite sei keine eigenständige Informationskampagne.