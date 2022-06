Linksfraktion will Weltfriedenstag als europäischen Feiertag

Europa/Antrag - 27.06.2022 (hib 327/2022)

Berlin: (hib/JOH) Die Fraktion Die Linke will den Weltfriedenstag am 1. September als europäischen Feiertag in ganz Europa begehen. Er sei ein geeignetes Datum, schreibt sie in einem Antrag (20/2430). Der 1. September erinnere an den „Beginn des schrecklichsten Krieges in der Geschichte der Menschheit - den 2. Weltkrieg“. Trotz aller Differenzen in Europa wolle die Mehrheit der Menschen ein friedliches Miteinander.

Die Bundesregierung solle sich bei ihrem Einsatz für einen solchen Feiertag nicht nur auf die EU-Mitglieder beschränken, fordert die Linksfraktion. Einen wirklichen europäischen Feiertag gebe es nur, wenn sich möglichst alle Staaten Europas dieser Initiative anschließen würden.