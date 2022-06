Rechtsextremisten in Sicherheitsbehörden

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 27.06.2022 (hib 327/2022)

Berlin: (hib/STO) Das aktuelle Lagebild „Rechtsextremisten, 'Reichsbürger' und 'Selbstverwalter' in Sicherheitsbehörden“ des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) thematisiert die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/2366). Darin erkundigt sie sich unter anderem danach, wie Mitarbeiter in den Sicherheitsbehörden auf die möglichen Konsequenzen ihrer politischen Aktivitäten im Rahmen der extremen Rechten hingewiesen werden.