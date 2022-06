AfD fragt nach Angriffen auf ukrainische Kultureinrichtungen

Kultur und Medien/Kleine Anfrage - 28.06.2022 (hib 331/2022)

Berlin: (hib/AW) Die AfD-Fraktion verlangt Auskunft über die Zerstörung von Kultureinrichtungen in der Ukraine. In einer Kleinen Anfrage (20/2427) will sie unter anderem wissen, aus welchen Quellen die Bundesregierung ihr Wissen darüber bezogen hat, dass in den vergangenen drei Monaten des Krieges in der Ukraine 375 Kultureinrichtungen zerstört oder beschädigt worden seien, wie dies Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen) bei ihrem Besuch der ukrainischen Hafenstadt Odessa Anfang Juni erklärte. Zudem möchte die AfD erfahren, wo in der Ukraine nach Kenntnis der Bundesregierung gezielt Theater, Konzerthäuser, Museen, Bibliotheken und Kultureinrichtungen und Kulturgüter durch die russische Armee angegriffen oder zerstört wurden.