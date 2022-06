Brücken, Schleusen und Wehre in Brandenburg thematisiert

Verkehr/Kleine Anfrage - 28.06.2022 (hib 332/2022)

Berlin: (hib/HAU) Für den Zustand der Wasserstraßen sowie der Bauwerke und Anlagen in und an Bundeswasserstraßen in Brandenburg interessiert sich die Fraktion Die Linke. Durch eine Kleine Anfrage (20/2374) wollen die Abgeordneten von der Bundesregierung unter anderem erfahren, welche Brücken, Schleusen und Wehre an Bundeswasserstraßen in Brandenburg dringend sanierungsbedürftig sind oder ersetzt werden müssen. Wie die Bundesregierung die bisherige Abstimmung zwischen dem Bund und dem Land Brandenburg, bezüglich der Umsetzung des Masterplans Freizeitschifffahrt einschätzt, möchte die Linksfraktion ebenfalls wissen.