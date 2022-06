Gigabitstrategie soll im Sommer 2022 vorgelegt werden

Digitales/Antwort - 29.06.2022 (hib 335/2022)

Berlin: (hib/LBR) Die Gigabitstrategie soll im Sommer 2022 vorgelegt werden. Das schreibt die Regierung in ihrer Antwort (20/2278) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/2045). Ziel der Bundesregierung sei die bundesweite Versorgung mit Glasfaseranschlüssen und dem neuesten Mobilfunkstandard „unabhängig von dem aktuellen Ausbaustand in den einzelnen Ländern“, heißt es darin weiter. Der geförderte Ausbau solle in denjenigen Gebieten stattfinden, in denen ein privatwirtschaftlicher Ausbau nicht wirtschaftlich sei, schreibt die Bundesregierung. Zum Aufbau eines Gigabit-Grundbuchs werde in einem ersten Schritt der Breitbandatlas und das Mobilfunk-Monitoring bei der Bundesnetzagentur zusammengeführt.