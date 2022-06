Linke fragt nach Personalentwicklung in der Sportpolitik

Sport/Kleine Anfrage - 29.06.2022 (hib 337/2022)

Berlin: (hib/MIS) In einer Kleinen Anfrage (20/2451) will die Fraktion Die Linken von der Bundesregierung wissen, wie sich die Zahl der Stellen in den obersten Bundesbehörden sowie weiteren Bundesbehörden entwickelt, die für das Thema Sportpolitik zuständig sind. Außerdem fragen die Abgeordneten, welche Institutionen, Unternehmen oder Vereine im sportpolitischen Bereich 2022 vom Bund institutionelle oder Projektförderungen bekommen, mit denen die Finanzierung von Personal ermöglicht wird, und welche strukturellen Veränderungen es in der Abteilung Sport des Bundesinnenministeriums seit dem Beginn der 18. Wahlperiode gegeben hat. Gefragt wird auch, wie viele Stellen es überhaupt gibt in der Abteilung und in den einzelnen Sport-Referaten, wie viele davon mit Frauen besetzt sind und wie viele Leitungspositionen 2020, 2021 sowie 2022 neu besetzt wurden.