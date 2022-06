Zahl der Sicherheitsüberprüfungen erfragt

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 29.06.2022 (hib 337/2022)

Berlin: (hib/STO) Die Fraktion Die Linke will wissen, wie viele Sicherheitsüberprüfungen im öffentlichen sowie im nicht-öffentlichen Bereich durch Bundesbehörden in den Jahren 2016 bis 2021 jeweils jährlich vorgenommen worden sind. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/2452) unter anderem danach, wie viele Sicherheitsüberprüfungen im militärischen Bereich in diesem Zeitraum jeweils jährlich vorgenommen wurden.