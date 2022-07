Linke fragt nach Zinsen für die Staatsschulden

Finanzen/Kleine Anfrage - 01.07.2022 (hib 340/2022)

Berlin: (hib/HLE) Um die Entwicklung der Zinskosten des Bundes geht es in einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke (20/2500). Die Abgeordneten wollen unter anderem wissen, wie hoch das Gesamtvolumen der Anleiheemissionen in diesem Jahr bisher war und wie hoch die Zinskosten waren. Weiterhin soll die Bundesregierung angeben, wie sich die Durchschnittsverzinsung in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr verändert hat. Außerdem wird nach dem Wert der deutschen Staatsanleihen im Bestand der Europäischen Zentralbank gefragt und welche Auswirkungen die erwarteten Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank auf die Renditen der Bundesanleihen haben könnten.