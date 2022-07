Förderung von Musik-Touren

Kultur und Medien/Antwort - 01.07.2022 (hib 341/2022)

Berlin: (hib/AW) Im Jahr 2021 erhielten insgesamt 38 Touren von deutschen Bands und Musikern Zuschüsse aus dem Förderprogramm „Internationale Tourförderung“ der Initiative Musik. Dies teilt die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/2283) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/2043) mit. Von den geförderten Touren seien 29 Live-Touren und neun Streaming-Auftritte im Rahmen internationaler Showcase-Auftritte gewesen. Insgesamt seien Zuschüsse in Höhe von 107.513,34 Euro an Bands und Musiker ausgezahlt worden.