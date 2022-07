Förderung von Feuerwehren

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 04.07.2022 (hib 344/2022)

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will wissen, in welcher Höhe die Bundesregierung Feuerwehren in Deutschland fördert. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/2437) unter anderem danach, ob die Bundesregierung beabsichtigt, die Förderungsleistungen durch den Bund zu erhöhen.