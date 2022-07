AfD erkundigt sich nach Militärischem Abschirmdienst

Verteidigung/Kleine Anfrage - 04.07.2022 (hib 347/2022)

Berlin: (hib/AW) Die AfD-Fraktion verlangt Auskunft über den Militärischen Abschirmdienst (MAD). In einer Kleinen Anfrage (20/2474) will sie unter anderem erfahren, wie sich der seit 2017 getätigte Personalaufwuchs innerhalb des MAD nach Laufbahnzugehörigkeit gestaltet. Zudem möchte sie über die Ausbildung der Mitarbeiter im Bereich Extremismusabwehr und die Zahl der Mitarbeiter mit einer akademischen Qualifikation in den Bereichen Jura, Politik- und Islamwissenschaften sowie anderen geisteswissenschaftlichen Disziplinen informiert werden.