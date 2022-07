AfD fordert Anpassung der GAP 2023

Ernährung und Landwirtschaft/Antrag - 06.07.2022 (hib 358/2022)

Berlin: (hib/NKI) Die AfD-Fraktion fordert eine Anpassung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) ab 2023. Der Antrag (20/2588) soll am Donnerstag im vereinfachten Verfahren an den zuständigen Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft überwiesen werden. Vor allem geht es bei der Nachbesserung des GAP-Strategieplans darum, sich an Maßnahmen europäischer Nachbarländer zu orientieren und „grundsätzlich auf nationale Sonderwege zu Lasten der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Landwirtschaft zu verzichten“, so das Papier.

Hintergrund ist die Regelung, dass ab dem Jahr 2023 Landwirte im Zeitraum vom 1. Dezember des Antragsjahres bis zum 15. Januar des darauffolgenden Jahres eine Mindestbodenbedeckung auf Ackerland sicherstellen müssen, was insbesondere durch mehrjährige Kulturen, Winterkulturen, Zwischenfrüchte, Getreidestoppelbrachen (ohne Mais) oder sonstige Begrünungen sowie Mulchauflagen erfolgen soll.