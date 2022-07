Verbindungen von deutschen und österreichischen Islamisten

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 06.07.2022 (hib 358/2022)

Berlin: (hib/STO) Nach Erkenntnissen der Bundesregierung über mögliche Verbindungen zwischen deutschen und österreichischen Islamisten erkundigt sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/2538). Unter anderem will sie wissen, inwiefern der Bundesregierung Erkenntnisse darüber vorliegen, ob seit Anfang 2020 österreichische Islamisten an Veranstaltungen der islamistischen Szene in Deutschland teilgenommen haben beziehungsweise deutsche Islamisten an Veranstaltungen dieser Szene in Österreich.