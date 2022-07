Union: Kein Verbot des klimaneutralen Verbrennungsmotors

Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz/Antrag - 07.07.2022 (hib 360/2022)

Berlin: (hib/SAS) Die CDU/CSU-Fraktion dringt auf Technologieoffenheit bei Antriebstechnologien. In einem Antrag (20/2555), der am Donnerstagabend auf der Tagesordnung des Bundestages steht, fordert sie, die Nutzung von klimaneutralen E-Fuels in Verbrennungsmotoren zuzulassen.

Konkret solle sich die Bundesregierung bei der EU-Kommission und bei den Trilog-Verhandlungen dafür einsetzen, dass synthetische Kraftstoffe im Rahmen der CO2-Flottengrenzwerte angerechnet werden, sodass Neufahrzeuge im Pkw-, Nutzfahrzeug- und Lkw-Bereich mit Verbrennungsmotoren klimaneutrale E-Fuels nutzen können, schreiben die Abgeordneten.

Die Bundesregierung solle darüber hinaus klimafreundliche Alternativen zur Elektromobilität wie etwa Wasserstoffverbrenner und synthetische Kraftstoffe gleichermaßen zulassen und zudem eine Strategie zur Förderung ihres Markthochlaufs erarbeiten. Es brauche Rechtssicherheit, „nachvollziehbare Investitionsbedingungen und faire Regulierungen“, heißt es weiter in der Vorlage.