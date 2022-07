Beratung in Subsahara-Afrika durch Friedrich-Ebert-Stiftung

Auswärtiges/Kleine Anfrage - 13.07.2022 (hib 368/2022)

Berlin: (hib/AHE) Nach der Förderung gesellschaftlicher Beratung in Subsahara-Afrika durch die Friedrich-Ebert-Stiftung in den Jahren 2017 bis 2019 erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/2707). Gefragt wird unter anderem nach Verwaltungs- und Personalkosten, nach Verwendungsnachweisen für dieses Projekt und deren Prüfung sowie nach einer etwaigen Rückerstattung nicht ausgeschöpfter Mittel.