Förderung von US-Stiftungen in Deutschland

Auswärtiges/Kleine Anfrage - 13.07.2022 (hib 368/2022)

Berlin: (hib/AHE) Nach der Förderung von US-Stiftungen und US-Nichtregierungsorganisationen in Deutschland erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/2706). Gefragt wird nach etwaigen Zuwendungen aus dem Bundeshaushalt seit 2017 an Institutionen wie den German Marshall Fund, die Atlantik-Brücke und eine Reihe von Deutsch-Amerikanischen Instituten beziehungsweise Amerikahäusern und -zentren in Deutschland. Außerdem soll die Bundesregierung Auskunft geben, ob es solche Zuwendungen an weitere Organisationen und Stiftungen gab, darunter die Bill & Melinda Gates Foundation, die Open Society Foundations, die Rockefeller Foundation, die Heritage Foundation, der Atlantic Council, die Rand Corporation und das Aspen Institute.