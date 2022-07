Humanitäre Hilfe in Syrien

Auswärtiges/Kleine Anfrage - 13.07.2022 (hib 368/2022)

Berlin: (hib/AHE) Die humanitäre Hilfe Deutschlands in Syrien thematisiert die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/2714). Die Bundesregierung soll unter anderem mitteilen, welche humanitären Nichtregierungsorganisationen seit 2019 Zuwendungen in welcher Höhe und für welche Vorhaben in Syrien beziehungsweise den Anrainerstaaten erhalten haben. Außerdem wird gefragt, ob es eine Evaluierung der deutschen Hilfen gegeben hat und ob Fälle der missbräuchlichen Verwendung durch Regierungsgegner beziehungsweise durch die syrische Regierung bekannt geworden sind.